Traditionell werden die Gottesdienste der Kar- und Ostertage im Trierer Dom festlich gestaltet. In der Chrisammesse am heutigen Mittwoch um 10 Uhr singt der Mädchenchor am Trierer Dom Werke von Christian Heiß, Harrison Oxley, Thomas Kiefer und Daniel Schutte.