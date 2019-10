Veranstaltung : Lesung, Party, Live-Painting: Warum entscheiden, wenn alles möglich ist?

Wie bringt man drei Leidenschaften zusammen? Frank Jöricke, Roland Grundheber und Alois Kramp (von links) haben da so eine Idee ... Foto: TV/HANS-KRAEMER

Trier Eine Veranstaltung in der Kunstakademie in Trier verbindet am 2. November Literatur mit Musik, Disco-Klassiker mit Rockmusik und Malerei mit der Tanzfläche.

Diskotheken sind tot, Kneipen sowieso, Bücher sind was für Nostalgiker und die Kunst – ach, da hat man doch spätestens seit Banksys Schredder-Bild auch alles schon gesehen. Was übrigens nicht für Netflix gilt. Also: War’s das schon für jegliches Vergnügen jenseits von Sofas und Streamingdiensten?

Nein, sagen die Trierer Frank Jöricke, Roland Grundheber und Alois Kramp. Und haben sich für Samstag, 2. November, deshalb eine ganz besondere Veranstaltung ausgedacht.

Los geht’s um 20 Uhr mit einer Lesung: Autor Jöricke stellt sein neues Buch „War’s das schon?“ vor, das 55 Versuche anbietet, das Leben und die Liebe zu verstehen.

„Wer ist schuld daran, dass wir gelangweilt sind und Zeiten nachtrauern, in denen wir noch nicht gelangweilt waren?“, heißt es da im Klappentext. Jöricke, Grundheber und Kramp wollen’s jedenfalls nicht schuld sein, und deshalb gibt es nach der Lesung die Möglichkeit, das Leben und die Liebe tanzend zu begreifen.

Musikexperte, Moderator und DJ Alois Kramp (den weit mehr Menschen in der Region unter seinem Künstlernamen Axel Schweiss kennen dürften) legt zusammen mit Jöricke (ebenfalls großer Musikliebhaber) anschließend auf – und zwar tanzbare Disco- und Partymusik. Darunter dürfte auch so manches Stück sein, das Jöricke in seinem Buch verwendet, um den Zeitgeist mit all seinen Konsequenzen auf die eine (Kurt Cobain) oder ganz andere (Madonna) Art zu erklären.

Und wie bringt sich Künstler Roland Grundheber da ein? Indem er das Treiben auf der Tanzfläche live auf der Leinwand einfängt, und zwar „die Dynamik, die Klänge, die Energie des Abends“, wie er verrät. Ob’s also ein düsteres Bild wird oder eines in explodierenden Farben, das hängt auch vom Publikum ab, das ihn an diesem Abend ausnahmsweise beim Schaffensprozess beobachten kann. Das großformatige Acrylbild mit Mischtechnik wird dann an seinem Tag des offenen Ateliers am 9. November in Trier-Ehrang ab 18 Uhr versteigert; der Erlös geht ans Kinderhospiz.

Wer bei Jörickes Lesung genau hinhört, kann übrigens schon erahnen, was er im weiteren Verlauf des Abends noch trinken wird. Die passenden Cocktails zum Buch gibt’s nämlich auch – mit den klangvollen Namen Robbie, Bossa Nova oder Sex & the City.

Nein, Trier, das war’s also noch nicht. „Alleine gab’s das alles natürlich schon“, erklären die drei Freunde. Und dann kam die Idee, die unterschiedlichen Leidenschaften und Talente zusammenzubringen. „Jeder macht das, was er am besten kann – in Franks Fall ist das Lesen, in Rolands Fall Malen und in Axels Fall Platten auflegen.“ Und war’s das denn nun? Sicher kann man sich da ganz sicher nicht sein ...