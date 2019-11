Konzert : Musik, Musik, Musik ... in der Remise

Trier Zu einem fröhlichen und beschwingten Abend lädt die Katholische Familienbildungsstätte am Samstag, 23. November, um 19 Uhr in die Remise in Trier Ehrang/Quint ein. Unter dem Motto „Musik, Musik, Musik“ finden sich junge Gesangstalente und begeisterte Chorsänger zusammen und präsentieren Melodien aus alter und neuer Zeit aus allen Genres der Musik.

Mitwirkende: Mitglieder der Musiktheatergruppe „Cantarella” (Karl-Berg-Musikschule Trier), Schüler der Regionalen Musikschule Grevenmacher, der Frauenchor Polyhymnia und Angela Händel.