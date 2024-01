Ab 14. Januar Kultur und Kunst statt leerer Kirchenbänke: Schweicher Musiker zeigt, wie das geht

Schweich · Mit einem neuen Konzept will der Schweicher Ralf Hansjosten die Kulturszene in der Moselregion bereichern. Regelmäßig sollen 2024 kulturelle Veranstaltungen in der Longuicher Kirche und der Kapelle der Vinzentiner in Trier stattfinden.

11.01.2024 , 14:10 Uhr

Ralf Hansjosten liebt Musik. Weil in Schweich eine Kirche fast immer leer steht, hat er sich etwas überlegt. In der „Kulturkirche“ soll es Konzerte und anderes Kulturprogramm geben. Foto: TV/Dagmar Stadtfeld

Von Dagmar Stadtfeld

Die Idee zu dem Projekt kam dem engagierten Hobbymusiker bereits im vergangenen Jahr. Damals, am Tag des offenen Denkmals im September, hatte ihn eine Orgelvorführung in der Longuicher Kirche besonders inspiriert. „Mir geht es vor allem darum, diese schöne Barockkirche vor dem Verfall zu retten.“