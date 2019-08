Kurs : „Musikalische Bewegungserziehung“ für Kleinkinder

Trier Bewegung mit Musik macht Kleinkindern viel Spaß, fördert ihre Kommunikation und das Sozialverhalten und schult ihre Körper- und Sinneswahrnehmung.

Am Dienstag, 3. September, um 15 Uhr beginnt im Familienzentrum Fazit in Trier der Kurs „Musikalische Bewegungserziehung“ für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren in Begleitung von Erwachsenen. Dauer: 10 x 45 Minuten, Kosten: 30 Euro, Leitung: Katalin Járosi-Müller.