Show : Musikalisches Weihnachtsmärchen

Trier (red) Die Weihnachtsshow „Christmas Moments“ ist ein musikalisches Weihnachtsmärchen, bei dem sich traditionelle Weihnachtslieder, Pop, Klassik und Gospel in einer Show treffen. Das Ensemble besteht aus Gesangssolisten wie David Moore (rechts), der lange Zeit zur Erst-Besetzung des „Starlight Express“-Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger Dominik Steegmüller oder die Britin Amy di Bartolomeo.

Mit Thomas Schwab am Klavier (links), Andreas Steffens am Saxofon, Sören Jordan an der Gitarre, Umbo am Bass und Stefan Schoch am Schlagzeug dürfen sich die Zuschauer auf ein vorweihnachtliches Spektakel freuen. Der Trierische Volksfreund präsentiert die Weihnachtsshow am Montag, 23. Dezember, 20 Uhr, in der Arena in Trier. Die Karten gibt es ab 40 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.