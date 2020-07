Corona Mutmacher : Wenn Musiker völlig von der Rolle sind ...

Info

Andreas Sittmann (geboren im Juli 1963) in Trier. Aufgewachsen in Mehring und in Schweich. Mit 14 Jahren verschlug es ihn und seine Eltern und Brüder nach Frankreich. Fontainebleau wurde für vier Jahre seine Heimat, wegweisend für seine persönliche und musikalische Entwicklung. Sittmann lernte Französisch und entdeckte seine Liebe für die französische Musik, Kultur und Lebensart. In den Sommerferien lernte er auf der Wandergitarre seines Vaters Gitarre und beschloss, Musiker zu werden. Das ist er seit 2004. In diesem Jahr sind etwa 100 seiner Konzerte wegen der Pandemie abgesagt worden.

Die nächsten Konzerte: Im Weingut Alois Kirchen in Konz-Oberemmel am Freitag, 17. Juli, um 19 Uhr und am Sonntag, 19. Juli um 10.30 Uhr.

Mit dem Programm „Lieder meiner Zeit“ mit Band am Freitag, 28. August um 20 Uhr, im Heimatmuseum Konz-Roscheid, Veranstalter: Station K.

Mit dem Programm Reinhard Mey am Sonntag, 20. September, im Pflanzgarten Steffens in Saarburg.

Weitere Informationen unter www.andreas-sittmann.de