Termin steht fest : Corona-Hilfe: „30 für Trier“ spielt für die Trierer Musikszene vor der Porta Nigra

Trier Seit vielen Monaten werden Tickets für ein Musikfestival zur Unterstützung der Trierer Musikszene verkauft. Stattfinden sollte es, wenn es die Corona-Maßnahmen wieder zulassen. Das ist jetzt der Fall. Was die Besucher erwartet.

Kaum jemand habe damals geahnt, wie lange es dauern würde, bis Corona eine Terminierung möglich machen würde, heißt es in der Mitteilung. Doch jetzt ist es soweit: Die große Rundbogenbühne, die vor der Porta Nigra traditionell das Porta hoch drei-Festival beherbergt, wird in diesem Jahr einen Abend lang dem 30 für Trier e.V. zur Verfügung gestellt.

„,30 für Trier‘ engagiert sich für die Trierer Kultur – etwas, was auch uns als TTM sehr am Herzen liegt“, sagt sich Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, über die Kooperation.

Ein Querschnitt durch die Trierer Musikszene

„Wir freuen uns tierisch, dass wir unser Versprechen mit dem Festival vor der Porta Nigra bei allen Unterstützenden einlösen können“, so Chris Steil, einer der drei Vereinsvorsitzenden im 30 für Trier e.V. und Organisator des Festivals. „Es wird ein toller Tag, der zeigt, dass Trier eine unfassbar gute Musikszene hat. Ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit. Auch das beweist, was in Trier alles möglich ist. Jetzt hoffen wir, dass es noch einen Run auf die Tickets geben wird.“