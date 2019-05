Gottesdienst : MusikkircheLive in Trier

Trier Die MusikkircheLive aus Neuwied mit Max Gottlob & Band ist am Freitag, 10. Mai, mit Rockmusik und einem „ganz anderen“ Gottesdienstkonzept in Trier zu Gast. Die Besucher erwartet um 18 Uhr in der St.

Antoniuskirche eine emotionale Mitmachkirche mit vielen Innovationen. Wer kommt, hört Songs, die er aus dem Radio kennt oder auf Spotify hört. Die Toten Hosen, Nirvana, Scorpions und Third Day singen von Situationen, die jeder aus dem Alltag kennt. Die Moderatoren sprechen über diese Erlebnisse und was sie mit Gott zu tun haben. Im Anschluss daran gibt es bei Time & Talk leckere Snacks und Gespräche, die über „Small Talk“ hinausgehen.