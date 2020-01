Kultur : Musikkurse für die Jüngsten

Trier (red) Ein neuer Kurszyklus beginnt an der städtischen Musikschule für „Die Musikmäuse I und II“ – ein Angebot für Mütter mit Babys im Alter von vier bis elf und zwölf bis 18 Monaten sowie für „Der Musikzirkus I und II“ mit Kleinkindern von eineinhalb bis drei und drei bis viereinhalb Jahren.

Interessierte sind willkommen zu den Kursangeboten, die in der ersten Kurswoche vom 3. bis 8. Februar als kostenlose Schnupperstunden stattfinden. Die kindgerechten und musikalisch-spielerischen Kurse, unter Leitung von erfahrenen Dozentinnen, laufen bis Juni und finden einmal wöchentlich im Elementarraum der Musikschule, Paulinstraße in Trier statt.

Der Unterrichtsinhalt umfasst gemeinsames Singen, Kniereiterverse, Bewegen und Tanzen, das Spiel mit Instrumenten wie Klanghölzer, Glöckchen und Rasseln oder einfach nur die Freude und Spannung am Hinhören. Durch das gemeinsame Spiel wird die Gesamtentwicklung der Kinder positiv beeinflusst; Eltern erhalten Ideen und Anregungen für zu Hause.

Eine weitere Gelegenheit zum Reinschnuppern in Elementar- und Unterrichtsangebote der Karl-Berg-Musikschule besteht am Tag der offenen Tür am 8. März ab 15 Uhr. Kursübersichten und Anmeldung unter www.musikschule-trier.de oder Telefon 0651/718 1441.