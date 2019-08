Bildung : Musikschule setzt verstärkt auf Musical-Ausbildung

Trier Bei der städtischen Karl-Berg-Musikschule gibt es freie Plätze für Gesang und Instrumentalunterricht in den Abteilungen Klassik, Jazz und Rock sowie Musical.

Als Dozenten für Musicalgesang konnte Leiterin Pia Langer Sänger und Gesangscoach Thomas Siessegger gewinnen. In der Musical-Abteilung werden Kinder und Jugendliche in Gesang, Tanz und Schauspiel ausgebildet und auf ein mögliches Studium vorbereitet. Absolventen präsentieren ihr Können bei Konzerten: Sie treten unter anderem auf bei „Trier spielt“ (Samstag, 14. September, 13 Uhr, Hauptmarktbühne), bei einem Gemeinschaftskonzert für Menschen mit und ohne Demenz (Samstag, 9. November, 16 Uhr, Palais Walderdorff, Raum 5) sowie bei Adventskonzerten am 20. November, 15 Uhr, Mutter-Rosa-Altenzentrum, und am Samstag, 7. Dezember, 16 Uhr, Kammermusiksaal der Musikschule, Paulinstraße 42 b/c.