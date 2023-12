„Du kannst daraus eine Goldgrube machen“ Vom Metallbauer zum „Dönermann“: 22-Jähriger erfüllt sich mit dem Number-One in Trier einen Traum

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Umso besser, wenn man in diesen Zeiten Metallbauer ist. So könnte es bei dem 22-jährigen Mustafa Mert Tepe sein. Er hat seine Ausbildung bei der Deutschen Bahn gemacht und im Anschluss dort in seinem Beruf gearbeitet. Doch das war nicht das, wovon er träumte: „Die Selbständigkeit war ein lange gehegter Wunsch.“