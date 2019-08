Aktion : Depression: Tandemfahren gegen das Schweigen

Trier Mit der bundesweiten Mut-Tour zeigen betroffene und nicht betroffene Teilnehmer, wie wichtig mehr Offenheit im Umgang mit der Krankheit ist. Am Sonntag machten die Sportler Halt in Trier.

Zwei verschiedene Hosenbeine, verdrehte Hosenträger in gelbem Maßband-Design und der Slogan „Lebt ihn, den Mutausbruch“ machen den grauhaarigen Herrn auf dem Stepperbike zum Hingucker. Kichern aus dem Publikum, nebenan unter einem kleinen Zelt sanfte Gitarrenklänge von einer jungen Musikerin. Wer den Trierer Kornmarkt passiert, wird kaum damit rechnen, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen Infostand zum Thema Depression handelt. Erst als sich der schrill gekleidete Herr als „Seelenstylist“ vorstellt, wird deutlich, dass es hier um mehr geht als ein amüsantes Unterhaltungsprogramm am Sonntagnachmittag. „Eine Depression zu haben, ist in Ordnung. Entscheidend ist der Umgang damit“, erklärt er. Das „Kompetenznetz Depression Eifel-Mosel“ klärt daher an einem Infotisch über Hilfs- und Unterstützungsangebote auf und tritt in Dialog mit Betroffenen und Interessierten. Deutlich werden soll vor allem: Depression ist längst kein Tabu-Thema mehr, denn es kann jeden treffen.