Polizei : Mutmaßliche Diebe festgenommen

Trier Zwei Männer haben in der Nacht zum Donnerstag, 5. März, ein Wohnmobil in Trier-Nord aufgebrochen. Um 2.23 Uhr beobachteten Zeugen, dass zwei Personen in ein Wohnmobil, das in der Röschen-Görgen-Straße geparkt war, eingebrochen sind und verständigten die Polizei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken