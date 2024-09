Syrien-Rückkehrerin Mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier soll 15-jährige Schülerin zur Ausreise nach Syrien überredet haben

Dass in der Region Trier terrorverdächtige Personen verhaftet werden, kommt eher selten vor. Vor sieben Jahren wurde in Prüm ein mutmaßlicher Taliban von einem Sondereinsatzkommando festgenommen. Der aus Afghanistan eingereiste Mann hatte zuvor behauptet, Dutzende Verbrechen an der Seite der radikalislamistischen Terrorgruppe begangen zu haben. In einem späteren Prozess zog er sein Geständnis allerdings zurück und wurde freigesprochen. Der Asylantrag des auch als „Prümer Taliban“ bekannt gewordenen Mannes wurde danach abgelehnt.