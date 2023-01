Mehrfach vorbestraft : „Geh mir weiter auf den Sack und du kassierst eine Unze Blei“ – Mutmaßlicher Reichsbürger vor Gericht

Ein 51-Jähriger muss sich seit Montag, 23. Januar, unter anderem wegen Volksverhetzung und Nötigung am Amtsgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für einen Reichsbürger. Er selbst distanziert sich von der Ideologie. Foto: TV/Christian Kremer

Trier Der Angeklagte hat Beamte bedroht, Polizisten beleidigt und den Abwurf einer Atombombe auf den Reichstag gefordert. Vor Gericht in Trier bricht der Mann, den die Staatsanwaltschaft für einen Reichsbürger hält, mehrfach in Tränen aus.

Ein Schöffengericht in Trier verhandelt seit Montag den Fall eines 51-jährigen Trierers, den die Beamten als „Reichsbürger“ bezeichnen. Zwischen Ende März und Ende August 2022 hat der Mann laut Anklage insgesamt 25 Straftaten begangen. Unter den Vorwürfen Nötigung, Volksverhetzung, Verleumdung und Missbrauch von Notrufen.

Mann ist auf Facebook auffällig

Vor Gericht wird schnell klar, dass der Mann tatsächlich strafrechtlich relevante Inhalte auf seiner Facebook-Seite geteilt hat. Dort hat er unter anderem gefordert, Wladimir Putin möge eine kleine Atombombe auf den Reichstag werfen. Damit habe er gegen das Völkerrecht verstoßen, heißt es in der Anklage. Auch Volksverhetzungen und Beleidigungen habe der Mann auf Facebook verübt.

Die ihm vorgeworfenen Straftaten soll er aber auch außerhalb des Internets begangen haben. So spielt die Richterin eine Kurznachricht des Angeklagten ab, die er am 23. Mai 2022 um 15.41 Uhr abgesendet hat. Die Nachricht hat ein Anrufbeantworter im Rathaus Trier aufgezeichnet. „Du Volksverräter, geh mir weiter auf den Sack mit deiner Hurensohnpost und du kassierst eine Unze Blei“, lautet sie. Bestimmt war sie für die Mitarbeiter der Zensusstelle bei der Stadtverwaltung.

Post von der Zensusstelle hat der Angeklagte danach nicht mehr bekommen. Allerdings beäugt ihn die Polizei noch kritischer. Am 25. August 2022 bringt er das Fass zum Überlaufe: Beim Bürgeramt läuft nicht alles nach seinem Willen. Er droht deshalb, mit einer Waffe zurückzukommen und alle zu erschießen. Kurz danach kommt er in U-Haft.

Das sagt der 51-Jährige zu den Anklagepunkten

Die ihm vorgeworfenen Taten gibt der 51-Jährige zu. Er interpretiert sie teils anders als die Staatsanwaltschaft. Mit den mutmaßlichen Volksverhetzungen auf Facebook – beides Vergleiche der Corona-Maßnahmen mit dem Dritten Reich – habe er auf radikale Impfbefürworter reagiert. Die Forderung nach Putins Atombombe auf den Reichstag habe er in einer Satire-Gruppe veröffentlicht und nicht ernst gemeint.

Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Zuletzt war er bis 2019 in Haft – laut einer Zeugenaussage unter anderem deshalb, weil er Menschen mit einer Softair-Pistole bedroht haben soll. Aus dem Gefängnis sei er mit fünf Euro in der Hand in die Obdachlosigkeit entlassen worden, sagt der Angeklagte vor Gericht. Danach habe er sich durch eine Abstinenzweisung durch den Staat gegängelt gefühlt. Obwohl er suchtkrank sei, habe er weder Alkohol noch Drogen konsumieren dürfen. Solche Auflagen seien bei Suchtkranken verfassungswidrig.

Angeklagter bricht mehrfach in Tränen aus

Deswegen habe er weiter gekifft und getrunken. Dann habe er sich in seiner Einsamkeit im Internet verloren. Und er habe Dinge gesagt und geschrieben, die er nüchtern so nie von sich gegeben hätte. Die wichtigen Dinge habe er vergessen.

Über seine Opfer sagt er: „Die haben es nicht verdient, von einem Drecksack wie mir so beleidigt zu werden.“ Der Angeklagte zeigt sich insgesamt reuig und bricht mehrfach in Tränen aus. Er behauptet zudem: „Ich bin kein Reichsbürger.“ Er hänge nicht dieser rechten Ideologie an. Schon lange sei er Mitglied der Linkspartei. Mit seinen Aussagen habe er die Menschen provozieren wollen.

Ein Bewährungshelfer, der als Zeuge aussagt, sieht eine „vollkommen grundlose Wut“ bei dem Angeklagten. „Das hat etwas mit der Persönlichkeit zu tun.“ Es sei klar, dass der Mann ein Problem mit Alkohol und Drogen habe, aber die Reue nehme er ihm nicht ganz ab. Bei der Vorgeschichte und allem, was man sonst mitbekomme, sei es nicht glaubhaft, was der Angeklagte sage. Der Zeuge fragt: „Wenn der explodiert, was passiert dann?“