Terrorverdächtiger Trier-Saaburger Deckname „Wildsau“: Ex-DRK-Ausbilder legt Teilgeständnis ab

Ein halbes Jahr nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Mannes aus dem Kreis Trier-Saarburg hat am Koblenzer Oberlandesgericht der Hochverrats-Prozess gegen einen 52-jährigen Mann aus Trier-Saarburg begonnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem in Untersuchungshaft sitzenden Mann Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vor.