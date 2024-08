Überraschung in der Trierer City Mutterhaus plant großen Ärzte-Komplex am Viehmarkt

Es ist eine Nachricht, die nicht nur die Menschen in Trier sondern auch in der Region aufhorchen lassen dürfte: Am Viehmarkt in der Trierer Innenstadt entsteht eine neue große medizinische Anlaufstelle: Wie der Volksfreund am Mittwochvormittag erfuhr, hat das Klinikum Mutterhaus das ehemalige Büro- und Geschäftshaus Lehr gekauft und hat vor, das Gebäude zu einem großen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) um- und auszubauen.