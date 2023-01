Seit 2018 : Warum die Kinderkrebsstation im Trierer Mutterhaus geschlossen bleibt

Die Diagnose Krebs bei Kindern stellt für die gesamte Familie eine große Belastung dar. Symboldbild: dpa Foto: picture alliance / dpa/Matthias Balk

Trier Für die Therapie müssen Betroffene ins Saarland oder nach Koblenz fahren – weite Wege, die nicht nur physisch und psychisch belastend sind. Warum krebskranke Kinder nicht mehr stationär in Trier behandelt werden und mit welchen Angeboten ihnen der Förderverein hilft.

Es sind Fälle wie dieser, die zeigen, was die Diagnose Krebs beim eigenen Kind für Familien bedeutet und welche Belastung, physisch und psychisch, damit verbunden ist. Ein Vater aus der Region fährt dreimal die Woche nach der Arbeit nach Koblenz in die Klinik. Dort liegt seit Monaten sein Sohn und kämpft gegen den Krebs. Seine Frau ist die ganze Zeit bei dem Kind. Neben Job und Fahrten zur Klinik betreut der Vater zu Hause die beiden anderen Kinder.

Diagnose Krebs bei Kindern: Eine Belastung für die gesamte Familie

Wenn Werner Ludgen über die Familie berichtet, merkt man dem Vize-Vorsitzenden des Fördervereins krebskranker Kinder Trier an, wie sehr ihn, auch nach jahrelanger Arbeit in dem Verein und einst selbst betroffener Vater, solche Fälle bewegen. Die Familie habe „massive Kosten“ zu tragen, nicht zuletzt auch wegen der drastisch gestiegenen Spritpreise, sagt Ludgen.

Regelmäßige Fahrten nach Koblenz würden daher stark die Haushaltskasse der Familie, die wegen der Erkrankung ihres Kindes ohnehin schon emotional belastet ist, strapazieren. Es ist aber auch ein typischer Fall, bei dem der mit Spendengeldern finanzierte Förderverein hilft. Ohne den Zuschuss des Vereins wäre es wohl nicht möglich, dass der Vater dreimal in der Woche zu seinem Sohn und seiner Frau fahren könnte.

Darum werden krebskranke Kinder in Trier nicht mehr stationär behandelt

Allerdings haben die finanziellen Unterstützungen der Familien mit krebskranken Kindern in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Mit ein Grund dafür ist, dass seit Anfang 2018 neu an Krebs erkrankte Kinder keine stationäre Chemotherapie mehr erhalten können. Wegen Personalmangels wurde die Station im Trierer Mutterhaus geschlossen. Und daran hat sich seitdem nichts geändert – und es wird sich offenbar auch nichts ändern.

Eine Klinik-Sprecherin sagte auf Anfrage unserer Redaktion, die ambulante Therapie sowie die Nachsorge von Kindern und Jugendlichen mit bösartigen Erkrankungen sei nach wie vor uneingeschränkt im Mutterhaus möglich. „Nur während der intensiven Phase der stationären Chemotherapie werden die jungen Patienten in der Universitätsmedizin des Saarlandes in Homburg, in der Kinderonkologie in Koblenz oder in einem anderen kinderonkologischen Zentrum behandelt.“ Das bedeutet konkret, dass die betroffenen Eltern weiterhin zum Teil sehr weite Anfahrten zu ihren in den jeweiligen Kliniken behandelten Kindern haben werden. Und das ist eben mit hohen Kosten verbunden.

Ludgen und der Vorsitzende des Fördervereins, Rudolf Beys, haben sich mittlerweile damit abgefunden, dass es in Trier und damit in der gesamten Region keine stationäre Chemotherapie mehr für Kinder gibt. Auch dass die Aufwendungen des Vereins dadurch gestiegen seien, sei kein Problem. „Wer Hilfe braucht, bekommt Hilfe“, sagt Ludgen. Den Kontakt zum Mutterhaus habe man aber aufrechterhalten, versichert er. Die dort ambulant behandelten Kinder würden weiterhin bei Bedarf betreut. Auch mit den anderen Kliniken, in denen die krebskranken Kinder aus der Region therapiert werden, stehe der Verein eng im Kontakt.

Roboter übertragen Unterricht für kranke Kinder

25 Familien betreut der Verein derzeit. Und das nicht nur durch finanzielle Unterstützung. Er ermöglicht auch, dass erkrankte Kinder, die nicht in die Schule gehen können, mittels sogenannter Avatare virtuell am Unterricht teilnehmen können. Die kleinen Telepräsenzroboter sind mit Kamera und Mikrofon ausgestattet. Sie nehmen in den Schulklassen den Platz des an Krebs erkrankten Kindes ein und übertragen von dort den Unterricht. Auf dem Laptop oder Smartphone können die kranken Kinder aktiv am Unterricht teilnehmen. Sechs dieser Avatare besitzt der Verein, fünf sind in Schulen im Einsatz.

Neben der psychologischen Betreuung der Familien bietet der Verein auch Freizeitaktivitäten an. Seit 2014 organisiert der 14-köpfige Vorstand einmal im Jahr eine einwöchige Segeltour auf dem niederländischen Ijsselmeer. Krebskranke Kinder und ihre Geschwister können sieben Tage die Belastungen des Alltags vergessen, beschreibt Ludgen das Angebot. Mitglieder des Vereins betreuen die jeweils 25 Kinder und Jugendlichen während der Zeit, kochen für sie und sorgen für das Programm. Mit an Bord sind Pflegekräfte.

Kostenloser Urlaub für betroffene Familien