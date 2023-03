Treppentürme stehen schon Neues Parkhaus am Klinikum Mutterhaus in Trier soll Parkchaos beseitigen

Wer als Patient oder Besucher ins Klinikum Mutterhaus Mitte kommt, sollte auf die Anfahrt mit dem eigenen Auto verzichten. Denn an der Zufahrt zum Parkdeck schaltet die Anzeige in der Regel bereits am Morgen auf „besetzt“. Und auch der privat betriebene, unbefestigte Parkplatz an der Feldstraße ist häufig belegt.