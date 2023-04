Integration ausländischer Mitarbeiter Pflege in Not: So kämpft das Mutterhaus in Trier erfolgreich gegen den Fachkräftemangel

Die Zahl der Pflegebedürftigen in den Kliniken steigt stetig an. Das ist auch in den Krankenhäusern in der Region zu beobachten. Gleichzeitig scheinen Löhne und Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen für viele Menschen immer unattraktiver zu werden, sie wechseln in andere Berufe. Die Folge: Ein akuter Personalmangel. Doch wie viele Pflegekräfte fehlen wirklich in den Kliniken? Aktuell sind laut Schätzungen von Verdi Deutschland rund 70.000 Stellen allein in der Krankenpflege unbesetzt. In Zukunft wird sich die Personalsituation in den Kliniken wohl noch verschärfen. Wie sich die Situation auf dem Pflegemarkt entwickeln wird, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie attraktiv der Beruf in Zukunft sein wird. Bislang schreckt er viele eher ab. Das bekommt man auch im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier zu spüren.