Info

Mit einem Linearbeschleuniger werden Tumor- und andere Erkrankungen mit Hilfe energiereicher Elektronen und Photonenstrahlung behandelt. Ein stromdurchflossener Draht sendet Elektronen aus, die in einem Hochvakuum-Rohr nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Am Ende des Rohres werden die Elektronen mit Hilfe eines starken Magneten in ihrer Bahn in die gewünschte Richtung umgelenkt. Diese Elektronen werden für die Bestrahlung oberflächlicher Tumore eingesetzt. Ein Linearbeschleuniger, wie er im Mutterhaus eingesetzt wird, ermöglicht es, Elektronen in eine Photonenstrahlung umzuwandeln und damit auch tief im Körper sitzende Tumore zu bestrahlen und zu zerstören. Im Strahlerkopf des Linearbeschleunigers sind zahlreiche Komponenten enthalten, um den Strahl zu überwachen und das Bestrahlungsfeld so exakt wie möglich zu formen, so dass nur der Tumor von der Strahlung getroffen und umliegendes Gewebe geschont wird.