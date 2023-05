Theater Viel Applaus für Kleines Volkstheater auf hoher See: So war „Die Muusel-Piraten“

Trier · Am Freitag trat das Kleine Volkstheater im Theaterzelt des Wirtshauses am Wolfsberg in Trier auf. Im aktuellen Stück „Die Muusel-Piraten“ erleben Kapitän „Haoken Hanni“ und seine Besatzung so manches Abenteuer. Was die Vorstellung für die Besucher bereithielt.

14.05.2023, 14:15 Uhr

Von Julian Terres

Der Schauspieltruppe rund um Helmut Leiendecker war die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie ihr neues Stück „Die Muusel-Piraten“ im Stadtteil Mariahof präsentierte. „Wir hatten langsam schon Entzugs­erscheinungen“, sagt „Mahagoony“, gespielt von Franz Wanninger, als er das Publikum begrüßt. „Heute Abend sollen Sie lachen, applaudieren, klatschen. Vergessen Sie alle Ihre Sorgen und Nöte“, richtet sich der Pirat an die Besucher der Vorstellung.