Comeback der bunten Klaviere My Urban Piano in Trier – Wo Anfänger und Profis ab heute in die Tasten hauen können

Zum vierten Mal veranstaltet die Kulturkarawane die Aktion „My Urban Piano Trier“. An insgesamt zehn Tagen, vom 8. bis zum 17. September, werden 11 der bunten und neu gestalteten Klaviere in der Innenstadt verteilt aufgestellt. Ein zwölftes steht während dieser Zeit wieder auf dem Petrisberg. Alle zwölf Tasteninstrumente sind von Künstlerinnen und Künstlern, gemeinnützigen Institutionen und weiteren Kreateuren handbemalt worden. Die Instrumente stammen, wie schon in den vergangenen drei Jahren, aus dem Bestand vom Pianohaus Marcus Hübner.