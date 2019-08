Hochschule : NABU: Geo-Tag in Trier an der Mosel

Trier Die Hochschulgruppe des NABU Region Trier lädt zu einer zweistündigen Erforschung der Biodiversität an der Trierer Mosel am Samstag, 10. August, 10 Uhr, ein. Es werden Pflanzen und Tiere, die an der Mosel zu finden sind, beobachtet und bestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red