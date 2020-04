Natur : Heimische Vögel im  Garten oder auf dem Balkon zählen

Trier (red) Zur Vogelzählung im eigenen Garten ruft der Naturschutzbund (Nabu) gemeinsam mit der Naturschutzjugend (Naju) und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) vom Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Mai auf.

Im vergangenen Jahr nahmen in Rheinland-Pfalz knapp 3500 Vogelbegeisterte an der Zählaktion teil und erfassten mehr als 72 000 Vögel in ihren Gärten. „Die steigende Teilnahmezahl an der Aktion und die vorhandene Begeisterung für die Natur vor der eigenen Haustür freuen uns sehr“, sagt Torsten Collet, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des NABU Rheinland-Pfalz. „Je mehr Menschen Vögel zählen und melden, desto aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse.“ So lautet das einfache Prinzip der – gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ – größten wissenschaftlichen Mitmach-Aktion Deutschlands.