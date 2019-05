Natur : Nabu sucht Bürger zur Rettung von Kröten

Trier Der Naturschutzbund sucht tatkräftige Helfer, die sich an den Amphibien-Rettungsaktionen beteiligen möchten. Gesucht werden Bürger aus Weismark-Feyen, die am Südbad Tiere vor dem qualvollen Tod auf der Straße retten wollen.

Am Südbad haben die Erdkröten ganzjährig ihr Jagdgebiet und überqueren die Straßen regelmäßig. Dabei werden viele Amphibien überfahren, auch am Trierer Südbad. Der Nabu sucht Bürger, die nach einer Einarbeitung die Rettungsaktionen eigenständig in die Hand nehmen möchten. Abends werden die Kröten von der Straße eingesammelt und ins Grüne gebracht.