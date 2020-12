Amokfahrt : Benefizaktion mit Waffeln und Weihnachtskarten

Trier Schrotthändler sammeln in Trier Spenden für Menschen, die von der Amokfahrt betroffen waren.

Um ihre persönliche Anteilnahme zu zeigen und den Angehörigen der Opfer in diesen schweren Tagen etwas Solidarisches zukommen zu lassen, hat sich ein Team von ortsansässigen Unternehmen und Schrotthändlern rund um die Organisatorin Sandra Koster zusammengetan, um am Freitag, 11. Dezember, eine Benefizaktion zu starten. Sie spiegelt den Leitspruch „Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht“ wider.

Beim Wochenmarkt auf dem Viehmarkt will die Gruppe von 7 bis 13 Uhr selbstgemachte Waffeln, Gebäck und Weihnachtskarten anbieten. Interessenten können zugreifen und spenden, was sie selbst für richtig und angemessen halten.

Laut Sandra Koster ist für jeden und jede etwas dabei. Zusätzlich zu dem, was am Freitag an Spenden zusammenkommt, haben sich bereits mehrere Unternehmen mit einem Unterstützungsbeitrag gemeldet, der die 1500-Euro-Marke überschritten hat. Da bis zum Freitag fließig weiter gesammelt wird und zusätzlich auch Spendendosen an verschiedenen Standorten aufgestellt sind, erhoffen sich die Organisatoren noch einiges mehr.