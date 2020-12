Nach Amokfahrt : Verarbeiten, nicht verhärten: Angst, Wut und Ohnmacht Raum geben - Andacht mit 100 Polizisten

Trier Rund 100 Polizisten haben sich am Dienstag zu einer ökumenischen Andacht getroffen. Sie gedachten der Opfer der Amokfahrt, deren Angehörigen und den eigenen Kollegen und Rettungskräften, die Schlimmes erlebt haben.

„Mein Wohnzimmer ist kaputt.” Diese Beschreibung hat Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim vom Bistum Trier in der vergangenen Woche mehrfach gehört. Sie zeigt das innige Verhältnis vieler Trierer zu „ihrer“ Innenstadt, wo ein Amokfahrer vor einer Woche fünf Menschen tötete und viele weitere verletzte.

Auch für die Polizeibeamten ist dieser Einsatz nicht leicht zu verdauen. Eine Woche später haben sich am 8. Dezember daher rund 100 Polizisten zu einer ökumenischen Andacht in St. Maximin versammelt. Daran nahmen auch der Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Polizeipräsident Rudolf Berg sowie der Landespolizeipräsident des Saarlandes, Norbert Rupp, teil, die somit ihre Wertschätzung und ihren Respekt für die Arbeit der Polizei ausdrücken wollten.

Die Andacht sollte Raum geben für „Not, Wut, Ohnmacht, Schmerz, Zweifel, Angst”, aber auch „für die Dankbarkeit, dass wir noch leben”, fasste Reinhard Behnke, Landespfarrer für Polizeiseelsorge der evangelischen Kirche im Rheinland, das Anliegen zusammen. In den Worten von Liedermacher Wolf Biermann stand die Frage im Raum: “Wie soll das gehen, uns nicht verhärten zu lassen in dieser harten Zeit?”

Lösungen und Antworten könne es an diesem Tag noch nicht geben, so Behnke – „aber sie werden sich einstellen, da bin ich gewiss.” Er schloss seine Ansprache mit dem tröstenden Gedanken: „Wir gehören zusammen. Die Last, die wir tragen, verbindet uns. Darin liegt die Chance, nicht zu verhärten.”