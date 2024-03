Freude bei Trierer Viezbruderschaft Viez ist jetzt Kulturerbe

Der an Mosel und Saar weitverbreitete Apfelwein Viez ist in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Er gehört zu insgesamt sechs Neuzugängen, die die Kulturministerkonferenz der Länder und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien laut Mitteilung am Mittwoch beschlossen haben. Neben dem Viez schafften es demnach unter anderem die Berliner Technokultur und das Bergsteigen in Sachsen neu in das Verzeichnis. Insgesamt gebe es nun 150 Einträge in Deutschlands Liste des Immateriellen Kulturerbes, hieß es.