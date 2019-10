Trier Der Sammlerwert der römischen Münzsammlung des Rheinischen Landesmuseums beträgt wohl mehrere Millionen Euro. Fast hätten Einbrecher es geschafft, das wertvolle Exponat zu stehlen.

Auch als die Täter längst geflohen und unauffindbar waren, sicherte die Polizei am Dienstag den Palastgarten und die Weimarer Allee ab. Etliche Streifenwagen und Polizisten in Uniform und zu Fuß waren unterwegs. Einer der Gründe: Die Einbrecher, die in der Nacht zum Dienstag in das Museum eingestiegen waren, haben die Vitrine, in der der Goldschatz des Rheinischen Landesmuseums bis dato aufbewahrt wurde, nahezu zerstört. Die mehr als 2600 Goldmünzen wurden daher noch am Dienstag an einen geheimen, sicheren Ort gebracht.