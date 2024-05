Nach Brand in Afa Trier Wie sicher sind Container für Wohnungen, Kitas und Schulen?

n der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Trier sind am 13. April 24 Wohn- und Sanitärcontainer vollständig ausgebrannt. Ein Großeinsatz der Feuerwehr und auch etwas Glück verhinderten an diesem Nachmittag eine Katastrophe. Dennoch wurden 22 Bewohner, 16 Wehrleute und vier Einsatzkräfte der Polizei durch das Einatmen von Rauch verletzt.