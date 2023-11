Brandstiftung „Noch größer als vorher“ - Wie die Leiwener ihr Martinsfeuer gerettet haben

Klar war jedoch, dass die Leiwener das nicht auf sich sitzen lassen konnten. So ging am Sonntagmorgen ein Aufruf durch den Ort, neues Holz zum Feuerplatz zu bringen, damit die Kinder nicht auf das Martinsfeuer verzichten müssen. „Der Holzhaufen ist sogar noch größer als vorher. Die Hilfsbereitschaft im Ort ist wirklich außergewöhnlich“, erzählt Schneider am Sonntagnachmittag kurz vor dem Martinsfeuer. Rund 40 Bewohner haben sich laut Schneider daran beteiligt, Holzpaletten und andere geeignete Holzstücke zum Feuerplatz zu bringen. So konnte schnell ein Ersatzfeuer zusammengetragen werden.