Standortwechsel : Weinstand zurück auf dem Hauptmarkt: Noch ist nicht alles ganz beim Alten

Feiern die Wiedereröffnung des Weinstands am Hauptmarkt: Birgit Giwer (links), Volker Frère und Nina Stöck. Foto: Roland Morgen

Trier Der Weinstand auf dem Hauptmarkt ist wieder da, und Anfang September kommt Wine in the City dazu. So sieht es zum Neustart am alten Standort aus.