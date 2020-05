Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik an Vorgehen : Nach Corona-Infektion an Trierer Schule - Ärztekammer: Behörde hat genau richtig gehandelt

Trier Der Vorsitzende der Bezirksärztekammer Trier hält Virustests bei Menschen ohne Symptome wie an der Nelson-Mandela-Realschule plus für überflüssig. Warum, erklärt er hier:

In der Diskussion über die Covd-19-Infektion einer Lehrerin an der Nelson-Mandela-Realschule plus Trier (der TV berichtete) meldet sich Dr. Walter Gradel zu Wort, Vorsitzender der Bezirksärztekammer Trier und Hausarzt aus Trier-Ehrang.

„Das Gesundheitsamt hat genau richtig gehandelt. In keiner Weise zu spät, und wenn halbherzig, dann nur dadurch, dass es dem öffentlichen Druck nachgegeben hat und nun doch allen Schülern und Lehrern der Nelson-Mandela-Realschule plus anbietet, sich auf Covid-19 testen zu lassen“, schreibt Gradel in einem Brief an den Trierischen Volksfreund.

Nach dem positiven Test einer Lehrerin, die davor mit einer Reihe von Schülern und Lehrkräften in Kontakt war (laut Gesundheitsamt unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen), hatte sich diese in häusliche Quarantäne begeben. Dass die Schule daraufhin nicht geschlossen wurde und Schülern und Lehrern ohne Krankheitssymptome zunächst keine Virustests angeboten wurden, stieß bei Eltern ebenso auf Kritik wie bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Als bei zwei weiteren Lehrerinnen und einer Schülerin Symptome auftraten, bot die Behörde Tests für 160 Betroffene an. Die Ergebnisse sind bisher alle negativ, das heißt, es wurden keine weiteren Infektionen bekannt.

Aus Sicht des Bezirksärztekammer-Vorsitzenden Gradel ist die Aussagekraft von Abstrichen bei gesunden Menschen so niedrig, dass diese nicht getestet werden sollten (über Ausnahmen werde diskutiert). Ein Mensch, der heute negativ getestet worden sei, könne morgen positiv sein.

Walter Gradel schildert auch eine persönliche Erfahrung: „Ich habe größtes Verständnis für die Verunsicherung der Schüler, Eltern und Lehrer. Auch bei mir hinterließ der erste ärztliche Hausbesuch bei einer auf das Corona-Virus positiv getesteten Familie ein Gefühl der Unsicherheit. Aber auch ich musste mich damit beruhigen, dass ich alle Hygienevorschriften beachtet habe. Und die Hygienemaßnahmen waren offensichtlich in der Schule eingehalten worden.“