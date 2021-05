Pandemie : Max-Planck-Gymnasium Trier stellt nach Corona-Infektionen auf Online-Unterricht um

Am Max-Planck-Gymnasium herrscht seit Mittwoch Ruhe. Nur noch die Kinder der Notbetreuung und die Teilnehmer der Kurs- und Klassenarbeiten werden eingelassen. Foto: Roland Morgen

Trier Drei Lehrkräfte und zwei Mitarbeiterinnen des Sekretariats am Trierer Max-Planck-Gymnasium haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Warum Schüler nicht in Quarantäne müssen und was trotz des allgemeinen Fernunterrichts noch vor Ort in der Schule stattfindet.