Riesenrad in Zurlauben : Nach dem City Skyliner kommt das Sky Lounge Wheel nach Trier

Start ist am 24. Juli 2020 um 11 Uhr. Foto: Oscar Bruch jr. GmbH & Co. KG

Trier Nach dem City Skyliner im vergangenen Jahr geht es bald erneut hoch hinaus. Ab Freitag, 24. Juli, wird ein Riesenrad am Zurlaubener Ufer in Trier Gäste in fast 60 Meter Höhe bringen.

Es soll für Trier eine runde Sache mit 40 Gondeln werden: das „Sky Lounge Wheel“. Die Firma Bruch und die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) bringen das Riesenrad für acht Wochen ans Zurlaubener Ufer. Vom 24. Juli bis zum 20. September können Besucher täglich zwischen 11 und 21 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Geländes der Kabinenbahn ins Rad steigen.

„Wir sind froh, mit dem Riesenrad eine weitere Attraktion an die Mosel zu bringen, die auch zusätzlich den Tourismus in diesem Jahr beleben kann,“ sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. „Es ist ein Baustein dafür, dass Stadt und Fluss weiter zusammenwachsen. Denn neben dem Riesenrad und dem geplanten Moselstrand beim Nordbad wird auch der Kulturhafen Zurlauben ab Ende August wieder am Moselufer stattfinden.“

Bereits 2019 hat der „City Skyliner“ neben der Konstantinbasilika rund 40000 Besucher in die Höhe gebracht. „Wir möchten an die positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr anknüpfen“, sagt Jan Hoffmann, Leiter der Veranstaltungsabteilung der ttm. Durch diese Erfahrungen konnte das Projekt mithilfe der städtischen Ämter schnell realisiert werden. Riesenradbetreiber Oscar Bruch jun. freut sich auf Trier: „Die Stadt ist für mich ein stückweit Zuhause, schließlich kommt meine Familie mütterlicherseits aus der Region."

Mit insgesamt 400 Tonnen ist das „Sky Lounge Wheel“ ein Schwergewicht unter den Riesenrädern. Pro Gondel können zwei Personen beziehungsweise Mitglieder eines gemeinsamen Haushalts Platz nehmen. Die Beleuchtung erfolgt durch 1200 Meter Neonröhren und rund 50000 Brennstellen, überwiegend in energieeffizienter LED-Technik. Der Antrieb durch acht frequenzgesteuerte Getriebemotoren verleiht der Fahrt eine angenehme Laufruhe. Zudem verfügt das Riesenrad über einen barrierefreien Zugang.