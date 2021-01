Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit und Verkehr : Nach der Amokfahrt – Trier lässt Pollerkonzept überprüfen und hofft auf Zuschüsse

Foto: Rainer Neubert

Trier Nach der Amokfahrt am 1. Dezember hat das Thema Sicherheit in der Fußgängerzone an Bedeutung gewonnen. Noch im ersten Quartal soll das Pollerkonzept für Trier fertig sein.