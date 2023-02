Zwischenlösung kostet mehr als eine Million Euro : Nach der Flut: Kindergartenkinder von Kordel ziehen von der Notunterkunft ins Containerdorf

Hier kommen die 60 Container für den Kindergarten St. Amandus hin. Bürgermeister Medard Roth inspiziert die Fläche vor der Turnhalle nahe des Sportplatzes Kordel. Foto: TV/Verona Kerl

Kordel Ein Lichtblick für die Kinder und Erzieher/innen des Kindergartens in Kordel: Ihre Zeit in der Notunterkunft geht zu Ende. Nach der verheerenden Flut war die Kita in die Grundschule einquartiert worden. Im September soll sie nun endlich umziehen. Aber nicht zurück in das fertig sanierte Domizil, sondern in Container. Warum dauert das alles so lange?