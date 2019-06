Kontrolle während Gottesdienst : Nach der Kirche kommt das Knöllchen

Wer an seiner Windschutzscheibe diese kleinen Zettel findet, ärgert sich zuerst einmal. Unser Beispielfoto entstand im eingeschränkten Halteverbot in der Trierer Gangolfstraße. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Vor einem Jahr starb ein 16-Jähriger durch einen tragischen Unfall, ein Zug erfasste ihn auf den Gleisen bei Euren. Während des Gedenkgottesdienstes am vergangenen Sonntag verteilten draußen Kontrolleure der Stadt Verwarnungen wegen falschen Parkens.

Pater Aloys Hülskamp gehört zu den beliebtesten Geistlichen in Trier. Der vergangene Sonntag hat den in der Pfarreiengemeinschaft Trier-Euren wirkenden Pfarrer offensichtlich hart getroffen. So hart, dass er seinem Unverständnis auf Facebook Luft gemacht und damit viele Reaktionen und Emotionen ausgelöst hat.

„Muss es unbedingt sein, dass sonntagmorgens während eines Kirchenbesuchs, 50 Meter von der Kirche entfernt, Knöllchen verteilt werden?“, fragt Hülskamp in diesem Beitrag. „Was soll damit bezweckt werden? Kein Mensch wurde während des 50-minütigen Parkens und Gottesdienstbesuches gefährdet.“

Meinung Anteilnahme ist kein Freibrief für Falschparker Foto: TV/klaus kimmling Schikane, Abzocke, sogar Wegelagerei – die Liste der Vorwürfe ist lang, die Emotionen kochen hoch, wenn es um Knöllchen geht. Die zentrale Frage im aktuellen Fall des Gottesdienstes in Christkönig: Hätte die Stadt Trier in diesem Fall ein oder zwei Augen zudrücken und auf die Verwarnungen verzichten müssen? Die Antwort ist ein ganz klares Nein. Denn auch der Besuch eines Hochamts im Dom, einer Beisetzung auf dem Hauptfriedhof, eines kranken Angehörigen im Mutter- oder Brüderkrankenhaus oder ein anderer Akt des Anteilnahme oder Nächstenliebe ist keine Befreiung von den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Die tägliche Missachtung dieser Regeln ist gerade im Oberzentrum Trier ein massives Problem, das gewaltig entschärft werden könnte, wenn jeder Verkehrsteilnehmer sein Handeln immer mal wieder objektiv und kritisch hinterfragt: Störe und behindere ich hier wirklich niemanden? Vielleicht verharmlose ich ja auch nur meine eigene Bequemlichkeit mit der Feststellung „Es stört doch wohl keinen, wenn ich mal kurz hier parke.“ ⇥j.pistorius@volksfreund.de

Was ist geschehen? Am vergangenen Sonntag, 23. Juni, lag ein tragisches Ereignis genau ein Jahr zurück – der Unfalltod eines 16-Jährigen an den Bahngleisen zwischen den Trierer Stadtteilen Euren und Zewen. In der Kirche Christkönig in Trier-West feierte Pater Hülskamp deshalb am Sonntag einen besonderen Gottesdienst. „Die Kirche war voll mit mehr als 250 jungen Leuten“, sagt der Pfarrer im Gespräch mit dem TV. „Es war ein wunderschöner Gottesdienst mit der Familie und vielen Freunden und Mitschülern.“

Die Mitarbeiter des zum Trierer Ordnungsamt gehörenden Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) und ihr Chef, Dezernent Thomas Schmitt (CDU), wussten nichts vom besonderen Charakter dieses Gottesdiensts. Das betont Schmitt, als der TV ihm das Problem schildert. „Aber selbst wenn wir es gewusst hätten, hätten wir nicht anders handeln können.“

Der VÜD kam am Sonntag in die Wilhelm-Jackson-Straße, in der viele Besucher der Pfarrkirche Christkönig ihre Autos abgestellt hatten. Während der Gottesdienst noch lief, verteilten sie Verwarnungen wegen falschen Parkens.

„Das war kein Routineeinsatz oder gar eine geplante Aktion, um den Besuchern der Kirche aufzulauern“, sagt der Ordnungsdezernent, und man hört ihm den Ärger an. „Solche Vorwürfe sind Unsinn.“ Dennoch tauchten sie in der Diskussion auf Facebook auf, und zwar nicht selten. Schmitt betont: „In Wahrheit sind wir von Anwohnern gerufen worden.“ Denn einige Falschparker hätten den Gehweg und den Wendehammer blockiert. Schmitt: „Das hätte im Notfall für die Feuerwehr und die Rettungsdienste sehr problematisch werden können. Wir hätten einige Fahrzeuge deshalb auch problemlos abschleppen dürfen.“

Dazu kam es dann zwar nicht, aber dennoch war der Ärger nach dem Ende des Gottesdienstes groß. 13 Falschparker erhielten eine Verwarnung für das Blockieren des Wendehammers. Vier davon standen zusätzlich auf dem Gehweg. Die Höhen der Bußgelder sind unterschiedlich. Parken auf einem Gehweg beginnt beispielsweise mit 20 Euro. Wird jemand dadurch blockiert oder behindert, sind es schon 30 Euro.

Dezernent Schmitt bleibt standhaft. „Die Verwarnten haben klar behindernd geparkt, und die Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten auch für Besucher eines Gottesdienstes.“ Pater Hülskamp dagegen erhält viel Unterstützung im Internet. „Ich habe den lieben Gott gebeten, dass er mit uns allen nicht zu kleinlich umgeht“, schreibt er auf Facebook.

Aloys Hülskamp. Foto: Medienthaus Trierischer Volksfreund/Roland Morgen