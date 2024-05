400-Einwohnerort Nach der Sturzflut in Riveris: Hunderte helfen beim Aufräumen

Nach den starken Regenfällen und dem schweren Hochwasser im Landkreis Trier-Saarburg haben die Aufräumarbeiten begonnen. Am wohl schwersten getroffen wurde der 400-Einwohnerort Riveris im Ruwertal in der Verbandsgemeinde Ruwer. An einer privaten Messstation wurden innerhalb 19 Stunden 125,3 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.