Trierer Disco-Randale „Leider nur fünf verletzt“: Amtsgericht verhängt Geldstrafe nach TikTok-Hasskommentar

Am 17. Februar 2023 waren Polizeibeamte vor einer Disco in Trier-West von gewaltbereiten Personen angegriffen und teilweise verletzt worden. Ein 29-Jähriger aus Bayern hatte daraufhin auf seinem TikTokProfil einen Kommentar mit dem Inhalt „Leider nur fünf verletzt“ gepostet – was ihm ein Verfahren wegen Billigung von Straftaten einbrachte.