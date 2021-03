Bauarbeiten : Nach Erdrutsch: K 29 bei Kordel ab Dienstag wieder befahrbar

Nach dem Erdrutsch bei Kordel sind die Bauarbeiten an der K29 ein gutes Stück weiter. Foto: TV/LBM Trier

Kordel Nachdem Anfang Februar nahe Kordel eine Straße eingebrochen war, sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Kommende Woche soll die Straße wieder intakt sein.

Schon mehr als einen Monat haben die Bewohner des Ortsteils Kordel-Hochmark keine feste Straße mehr, die sie nutzen können. Als am 1. Februar ein Teil der K 29 in Folge eines Erdrutsches eingebrochen ist und zwei Fahrzeuge abgestürzt waren, hat dieses Ereignis die 40 Bewohner von der Umgebung abgeschottet (der TV berichtete).

Doch dieser Zustand wird sich schon sehr bald ändern. Am Freitagmorgen haben die Vorarbeiten für die Asphaltierung begonnen, sagt Hans-Michael Bartnick, stellvertretender Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier. „Am Montag werden die Straßen-Bankette hergerichtet und anschließend die Schutzplankenanlage geschlossen“, sagt er weiter.

So könne die Straße voraussichtlich am Dienstag, 9. März, wieder von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden. „Die Markierung kann notfalls noch unter Verkehr, mit wenigen Einschränkungen, aufgebracht werden“, so Bartnick.