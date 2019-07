Verein : Nach Erfolgsjahr: FSV Tarforst will Umfeld für Fußball optimieren

Trier-Tarforst Bei den Vorstandsneuwahlen wurden Werner Gorges als Vorsitzender und Bernd Willems als dessen Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt.

In den kommenden Jahren, so Werner Gorges, sollten beziehungsweise müssten die Rahmenbedingungen für die Abteilung Fußball allerdings dringend optimiert werden. Die Sanierung des Kunstrasenplatzes stehe in 2020/2021 an. Zusätzlich wäre es für die Abteilung sehr hilfreich, wenn am Tennenplatz der Universität eine Flutlichtanlage errichtet werden könnte, so Gorges. Hierzu würden in Kürze Gespräche mit der Universität Trier sowie der Sportdezernentin Elvira Garbes geführt.