Justiz : Ein Jahr nach spektakulärer Festnahme in Hermeskeil: Gericht verurteilt Drogendealer zu Haftstrafen

Trier Das Landgericht Trier hat drei Mitglieder einer Drogendealer-Bande aus dem Saarland zu Haftstrafen verurteilt. Ein Teil der Gruppe war vor einem Jahr unter fast filmreifen Umständen in Hermeskeil festgenommen worden.

Vor fast genau einem Jahr hatte die Festnahme eines Teils der Gruppe auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hermeskeil für Aufsehen gesorgt. Am 23. Januar 2020 hatten verdeckte Ermittler des Landeskriminalamts den mutmaßlichen Drogendealern vorgetäuscht, von ihnen Drogen kaufen zu wollen. Bei der vemeintlichen Übergabe in Hermeskeil schnappte die Falle zu und vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren wurden festgenommen. Bei ihrem Fluchtversuch mit dem Auto rammten sie ein Polizeifahrzeug. Ein Polizist stoppte den Wagen durch einen Schuss in den Reifen.