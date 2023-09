Brandursache steht fest Nach Großbrand in Trierweiler: So geht es bei Holzbau Henz weiter

Die Fenster der Büroräume sind teilweise gerissen. Rauch war in die Büros gezogen. Doch das hält die Büromannschaft der Holzbau Henz GmbH in Trierweiler nicht von der Arbeit ab. Seit Montag wird deshalb ein Teil einer Produktionshalle genutzt. Dort sind provisorische Bildschirmarbeitsplätze entstanden. „Wir werden bald wieder in die normalen Büroräume zurückwechseln“, sagt Christian Henz, Geschäftsführer von Henz Haus am Mittwochnachmittag. Denn es muss ja schließlich weitergehen.