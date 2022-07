Ist doch gar nicht so schlimm hier... : Acht schöne Orte in Trier-West abseits von RTL2 und Vorurteilen

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer 9 Bilder Ein kleiner Spaziergang zu den schönen Orten von Trier-West

Trier Land der fliegenden Messer, Schattenseite, Problemviertel – Trier-West hat sich in den letzten Wochen dank der RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“ einiges gefallen lassen müssen. Dabei gibt es viele schöne Stellen im Viertel.

Müll, leere Einkaufswägen und Schmierereien – so sieht Trier-West in den meisten Szenen aus, die RTL2 in der sogenannten „Sozialdoku“ aus den Straßen des Viertels zeigt. Zum einen stammen die zum Teil gar nicht aus Trier-West, sondern aus dem benachbarten Stadtteil Euren sowie aus Pallien. Letzteres gehört zwar zu „West“, wird aber namentlich nicht erwähnt.

Zum anderen tut das dem Viertel unrecht, denn dort gibt es auch viele schöne Ecken und Plätze. Und die liegen tatsächlich in Trier-West.

Das westliche Moselufer

Der Stadtteil liegt an der Mosel – und auch das westliche Ufer des Flusses ist schön für einen Spaziergang, Fahrradfahren oder eine kleine Pause am Wasser. Große Bäume spenden den Schatten, ein paar Bänke laden zum Verweilen ein. Und wer Hunger bekommt, findet zwischen Römerbrücke und Kaiser-Wilhelm-Brücke am Ufer auch ein Restaurant oder einen Supermarkt zwei Minuten davon entfernt.

Europäische Kunstakademie

An der Mosel gelegen ist auch die Europäische Kunstakademie in der Aachener Straße, die sich mit nahezu allen Bereichen der bildenden Kunst befasst. Dort werden unter anderem verschiedene Kurse und Studiengänge angeboten, man kann sich Ausstellungen ansehen und es werden Ateliers und Räume vermietet. Die Kunstakademie bereichert nicht nur die Kultur im Stadtteil, auch die Räumlichkeiten, in denen sie sich befindet – die Gebäude des ehemaligen Schlachthofs – werten das Stadtbild optisch auf.

Skatehalle „Zuppermarket“

Neben der Europäischen Kunstakademie ist die Skatehalle „Zuppermarket“, auch bezeichnet als „Projekt X“, die durch die Mithilfe des Vereins Palais entstanden ist. Jugendliche und junge Erwachsene aus der Skater-Szene finden dort einen Indoor- und Outdoor-Treffpunkt, aber auch eine Möglichkeit zum Kreativ-Werden. Die Skatehalle ist sicherlich einer der schönsten Orte für Jugendliche im Stadtteil – und bringt dank der kunstvollen Graffiti am Gebäude Farbe in die Straßen.

Der Bläuling an der Römerbrücke

Im Zuge der Umgestaltung des Römerbrückenkopfes ist auch die Fassade der Kultkneipe Lucky’s Luke aufgewertet worden – mit einem Graffiti-Kunstwerk der französischen Künstler Laurent Steinmayer und Youri Cansell, die unter ihren Künstlernamen Mantra & Love als Duo daran gearbeitet haben. Das bunte Kunstwerk mit einem blauen Schmetterling – einem Bläuling – fällt sofort ins Auge, egal, ob man zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist.

Der Steinsweg

Im Steinsweg lässt sich der Charakter des Stadtteils gut erkennen: auf der einen Seite der Straße einzelne Häuser mit voll bepflanzten Gärten, auf der anderen ein großes Mehrparteienhaus mit vielen Wohnungen, Kopfsteinpflaster und Asphalt im Wechsel, am einen Ende geht es Richtung Supermarkt und Geschäfte, am anderen zu einer Kleingartenanlage. Dass in Trier-West verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenleben und Alt und Neu aufeinandertreffen, zeigt diese Straße besonders gut.

Kirche Christkönig

In der Nähe des Steinswegs, etwas versteckt am Fuße des Markusbergs, ist die Kirche Christkönig, an die auch eine Kindertagesstätte angeschlossen ist. Der freistehende Turm der Kirche mit dem Kreuz obenauf ist ein markanter Punkt im Bild des Stadtteils und hebt sich mit seiner hellen Farbe gut von den Bäumen ringsum und dem Wald im Hintergrund ab.

Verwinkelte Gassen

Im Stadtteil gibt es auch einige verwinkelte Gassen, zum Beispiel neben der Kirche Christkönig: die Markusstraße, die in den Christ-König-Platz übergeht. Zwischen hohen, bewachsenen Mauern führt eine enge Straße mit Kopfsteinpflaster Richtung Markusberg. Wer weitergeht, kommt auch auf die Straße Markusberg und auf der schließlich zu einem Café.

Blick auf die Mariensäule