Trotz aller positiver Resonanz : Nach Hexennacht-Streich - Kommt der selbstgemalte Zebrastreifen in Bonerath die Macher teuer zu stehen?

In der Hexennacht aufgemalt. Der Bonerather Zebrastreifen. Er muss beseitigt werden. Foto: dpa/Bernd Barthen

Bonerath Die Malaktion in Bonerath in der Nacht zum 1. Mai hat ein Nachspiel. Nachdem in der Hexennacht ein Fußgängerüberweg auf eine Straße gepinselt wurde, sucht die Polizei nun die Urheber. Was dem blühen könnte und warum „das Kunstwerk gar nicht so leicht zu entfernen ist: