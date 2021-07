Urlaub : Warum das Hochwasser zum Problem für die Tourismusbranche wird

Vor zwei Wochen hieß es noch Land unter am Trier-Zurlaubener Moselufer. Mittlerweile ist das Wasser jedoch wieder weg, die Innenstadt war gar nicht betroffen. Trotzdem fürchten viele Touristen, in ihrem Urlaub eingeschränkt zu sein. Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg Die Flut hat einige Dörfer und den Stadtteil Trier-Ehrang schwer getroffen, große Teile von Stadt und Kreis blieben jedoch verschont. Trotzdem stornieren viele Urlauber ihren Aufenthalt in der Region. Dafür gibt es mehrere Gründe – und Kampagnen, die dem entgegenwirken sollen.

So ist die Situation

Stefanie Koch, Leiterin der Saar-Obermosel-Touristik, zuständig für die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell, berichtet: „Die Problematik mit den Stornierungen betrifft uns voll und ganz.“ Viele Urlauber seien verunsichert und riefen deshalb bei den Tourist-Informationen an. Wer per Anruf stornieren möchte, dem könne man noch entgegenwirken, meint sie. Diejenigen, die das online erledigen, könne man jedoch nicht erreichen. „Und es sind auch ganz viele, die das nicht glauben, dass hier nichts mehr ist“, sagt Koch.

Jochen Conrad, stellvertretender Leiter der Tourist-Information Römische Weinstraße in Schweich, hat ebenfalls viele Anrufe und Stornierungen wegen des Hochwassers mitbekommen. Genauso geht es auch Miles Spohr, stellvertretende Leitung der Tourist-Information Ruwer. In der Tourist-Information Hermeskeil dagegen sind keine Stornierungen bekannt. Leiterin Valérie Schäfer berichtet: „Wir hatten ein paar Anrufer deswegen, denen konnten wir aber dann die Angst nehmen und erklären, dass wir nicht betroffen sind.“

In Trier verzeichnet die Tourist-Information viele Anfragen per Telefon, Mail oder Social Media zur Hochwasserlage und dazu, ob Stornierungen nötig seien. „Viele Bedenken konnten aber in der direkten Kommunikation zerstreut werden“, berichtet Mitarbeiterin Julie Scheuermann. Sicherlich gebe es einige Touristen, die ihren Urlaub deshalb storniert hätten, allerdings habe die Tourist-Information dazu bisher kaum Rückmeldungen erhalten.

Für die Stornierungen gibt es unterschiedliche Gründe. Einer sei der falsche Eindruck von der Situation vor Ort, meint Stefanie Koch von der Saar-Obermosel-Touristik: „Die mediale Berichterstattung erwähnt oft den ganzen Landkreis Trier-Saarburg oder ganz Rheinland-Pfalz, obwohl ja nicht das ganze Gebiet betroffen ist.“ Ein weiterer Grund, den einige der Touristik-Fachleute nennen, sei die Sorge, die Region wäre wegen gesperrter Straßen schlecht oder gar nicht zu erreichen. Auch die Befürchtung, Wanderwege oder der Moselradweg könnten wegen Starkregen und Hochwasser nicht benutzbar sein, treibe einige Urlauber um. Außerdem werden moralische Beweggründe genannt: „Viele haben auch gesagt, wir wollen da nicht im Weg stehen“, sagt Stefanie Koch. Julie Scheuermann von der TI in Trier berichtet ebenfalls: „Man möchte nicht als Katastrophentourist gelten beziehungsweise nicht in ein Katastrophengebiet reisen.“

Angesichts der Lage bleiben die Tourist-Informationen nicht tatenlos. So macht die Saar-Obermosel-Touristik beispielsweise auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken deutlich, dass man in ihrem Gebiet trotzdem Urlaub machen kann. „Wir haben aber natürlich auch vollstes Mitgefühl für die betroffenen Gebiete“, betont Leiterin Stefanie Koch. „Wir stehen da vor einer ganz schwierigen Situation.“ Einerseits wolle man angesichts der Katastrophe nicht pietätlos sein, andererseits sei es für die nicht betroffenen Betriebe schlimm, wenn die Gäste wegfielen. Das findet auch Jochen Conrad: „Die Menschen würden den Leuten hier am meisten helfen, wenn sie nach Corona, nach dieser Zwangspause, kommen würden“, appelliert er. Auf der Homepage der Tourist-Info Römische Weinstraße gebe es deshalb einen aufklärenden Text dazu, dass man weiterhin Urlaub machen könne. Die Tourist-Information Ruwer plane Ähnliches, berichtet Miles Spohr.