Mehrere Filialen betroffen : Nach Kassenabsturz: Die meisten dm-Drogeriefilialen sind wieder geöffnet (Update)

Trier Bei dm ist in mehreren Filialen in ganz Deutschland das Kassensystem abgestürzt. Nicht einmal mehr Barzahlung war möglich, weshalb Filialen geschlossen wurden. Doch in den meisten Filialen ist das Problem behoben.

Am Dienstagmorgen sind in mehreren dm-Filialen in ganz Deutschland die Kassensysteme abgestürzt. In mehreren deutschen Städten wurden Filialen am Dienstvormittag wegen des Ausfalls des Kassensystems komplett geschlossen. Nicht einmal mehr bar konnten Kunden bei dem Ausfall dieses Mal mehr zahlen, weshalb Schilder an den Türen auf den Fehler hinwiesen und die Filialen komplett geschlossen wurden. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung teilte auf TV-Anfrage mit: "Heute früh gab es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Da das Problem in den Märkten, die bereits um 7 Uhr öffnen, bei Kassiervorgängen aufgetreten ist und sofort festgestellt wurde, konnten unsere IT-Spezialisten die Ursache rasch finden und den Fehler beheben, sodass die meisten unserer Kassen wieder voll funktionsfähig sind." Betroffen von dem Ausfall war unter anderem die Filiale in Trier-Heiligkreuz.

